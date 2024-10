Hay ya estudios que están investigando esto y que coinciden en que lo necesario es un equilibrio. Si se trata de una estrategia habitual, podría conseguirse únicamente que las rabietas sean más intensas y frecuentes. Según un artículo publicado en la revista JAMA Pediatrics, titulado 'Asociaciones longitudinales entre el uso de dispositivos móviles para calmarse y la reactividad emocional y el funcionamiento ejecutivo en niños de 3 a 5 años de edad' (Longitudinal Associations Between Use of Mobile Devices for Calming and Emotional Reactivity and Executive Functioning in Children Aged 3 to 5 Years en inglés), son los niños (y no niñas) o los pequeños y pequeñas que ya tienen hiperactividad los que corren más riesgo al acostumbrarse a usar estos "chupetes digitales".