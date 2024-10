Aunque el viaje ha sido muy especial para ellas y han disfrutado como si fuesen niñas de cinco años - tal y como ellas mismas han asegurado -, l a influencer también ha tenido que hacer frente a una desagradable situación en el parque . Aunque no tenía pensado contarlo públicamente, Laura ha preferido explicar lo que ha ocurrido a través de su cuenta de Instagram porque cree que así es más probable "que no vuelva a ocurrir".

Durante los días que ha pasado en Disney, Escanes se ha encontrado con muchos de sus seguidores y no ha puesto problemas para hacerse fotos con ellos cuando se las han pedido. "Solo he dicho que no cuando voy con la niña en brazos o en medio de una comida y cosas así. Porque, de verdad, me hace mucha ilusión y es un momento bonito para ponernos cara", ha explicado sobre los encuentros que ha tenido con sus fans.