El pasado 11 de noviembre, Marta Riumbau presentaba a través de sus redes sociales a su primera hija , Julieta, quien llegaba al mundo una semana antes y cuando la influencer estaba a punto de entrar en las 42 de gestación. “Y así es como un lunes, a las 20:15h, lo más especial y bonito que he hecho y haré jamás estaba naciendo, Julieta Riumbau Claramonte, a las 41+5 días. Repetiría todo una y mil veces más. 04/11/24. Ahora sí que somos tú y yo”, prometía a su primogénita.

“Ahora mismo si me preguntas qué superpoder me gustaría tener, te diría poder parar el tiempo ”, comienza rezando el mensaje con el que Marta ha expresado lo rápido que han transcurrido los días desde el parto: “Esta madrugada se le ha caído el muñón del cordón umbilical, llega a pasar hace 4 días y estaría llorando por pensar que ya se va a la universidad”, ha escrito entre risas.

La influencer ha confesado, sin embargo, que está “superando esa fase” aunque tal y como ella misma ha desvelado, procura no separarse ni un segundo de su hija: “Duerme conmigo, ni cuna colecho, ni nido, piel con piel, problema de la Marta del futuro (antes que alguien me diga algo). Puede dormir hasta que se independice si quiere y nadie me baja de ahí”, ha dicho adelantándose a los comentarios de los usuarios sobre su manera de pasar las madrugadas, en las que hacen uso de “un ruido blanco”.