En los meses de verano es muy normal que en muchas casas se encienda el aire acondicionado. Eso sí, tienes un bebé será muy probable que te preguntes qué es lo que puedes hacer para que al pequeño no le siente mal este aire frío . Además, también te podrá preocupar que haya un cambio de temperatura muy grande, entre el clima de afuera y el ambiente que haya en la casa.

Por eso, lo mejor será seguir una serie de consejos para que el bebé no note tanto ese cambio de temperatura. Una de las primeras cosas que habrá que hacer será no ajustar el aire a una temperatura demasiado baja. Lo ideal será mantener unos 22 o 24 grados, tanto para la casa como para el coche. Además, será importante que la diferencia entre el interior y el exterior no supere los diez grados para evitar cambios bruscos de temperatura.