Anabel Alonso, sobre si ampliará la familia con Heidi Steindhart: "No meto presión"

Anabel Alonso y Heidi Steinhardt se estrenaban en la maternidad hace justo un año

La pareja protege al máximo la identidad del niño y sube contenido junto a él en contadas ocasiones

La actriz ha desvelado a la prensa si tienen en mente darle un hermanito al pequeño

Anabel Alonso y Heidi Steinhardt cumplían hace justo un año sus deseos de formar una familia. El 24 de mayo de 2020 daban la bienvenida a su primer hijo, al que llamaron Ígor. “Todo el mundo te dice que ser madre te va a cambiar la vida, pero hasta que no lo vives no te das cuenta del milagro y la maravilla que es”, lanzaba una sincera reflexión sobre la maternidad la humorista, que definía la llegada del pequeño como un “regalo” que no esperaba recibir pasados los 50. “Tener más años hace disfrutarlo muchísimo más. Cuando eres más joven te pierdes más cosas, ahora mi vida gira en torno a él además con el coronavirus no puedes hacer mucho más”, ha reconocido la actriz en su última aparición pública.

La humorista acudía este jueves a la presentación de la colección de libros juveniles ‘Miranda y Tato’, historias de ficción socialmente comprometidas con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, y aclaraba a los medios que cubrían este evento si estaba entre sus planes darle un hermanito al pequeño. “Ahí estamos, no sé, yo por mí, me gustaría, pero como yo no pongo el cuerpo no decido del todo, pero estoy feliz con Igor, no meto presión, pero sí digo que me gustaría", se mostraba a favor de la idea la actriz, que se derretía al comentar a los reporteros que, a día de hoy, la palabra ‘tete’ es la única que pronuncia su niño.

Anabel y su mujer protegen al máximo la identidad del pequeño y han colgado en contadísimas ocasiones contenido junto a él en redes. A mediados del pasado mes de abril, con motivo de la final del Copa del Rey, la dobladora de la icónica ‘Dori’ en ‘Buscando a Nemo’ descubría lo grande que está Ígor en su primer año de vida. “No pudo ser otra vez”, se lamentaba la vasca después de que su club, el Athletic Club de Bilbao, perdiese la segunda final de esta competición con quince días de diferencia. Una pasión por el fútbol y por este equipo que habría transmitido a su retoño, que disfrutaba del partido vestido con una camiseta personalizada.

