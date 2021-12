Ariadne Artiles abandona la lactancia materna de sus gemelas: "Ha sido duro, ya no era viable para mí"

Precisamente ha sido en su cuenta de Instagram, donde suma más de 565 mil seguidores, donde ha despejado algunas dudas de su público, que quería saber, entre otros asuntos, cómo hacía “para llevar una casa y tres niñas” a la vez. “Con paciencia y mucho amor”, les hacía saber Artiles, que desvelaba en este mismo juego que tuvo que abandonar recientemente la lactancia materna de sus bebés: “La he dejado hace un par de semanas. Ya no era viable para mí. Esta vez ha sido más duro, pero me siento tranquila de haberlo hecho lo mejor que he podido, aunque con mucha penita”, lamentaba la modelo, que reconocía que “nunca es igual con cada hijo aun siendo la misma madre”.