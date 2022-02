También se ha sincerado sobre la lactancia y la alimentación de sus gemelas , que duermen en su misma habitación pero en la cuna -lo logra "con paciencia, no queda otra"-. Sobre lo primero, Artiles apostó por la exclusiva los primeros cinco meses y luego empezó con mixta hasta los siete meses, “primero a una y luego a otra, y a la hora y media vuelta a empezar”. En cuanto a dar alimentos sólidos a las pequeñas de la casa, “ha empezado hace nada porque al ser prematuras me ha dado mas miedo, pero ya comen de casi todo".

La diseñadora abandonó recientemente la lactancia porque “ya no era viable” para ella. “Esta vez ha sido más duro”, admitía, “pero me siento tranquila de haberlo hecho lo mejor que he podido, aunque con mucha penita”, lamentaba Ariadna, que asumía que “nunca es igual con cada hijo aun siendo la misma madre”.