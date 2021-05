Qué es la balanitis

¿Por qué se produce la balanitis?

Tal y como informa la Asociación Española de Pediatría , entre un dos y un cuatro por ciento de los niños sufren, en algún momento, un episodio de balanitis, siendo más común entre los dos y los cinco años. La principal causa suele ser la sobreinfección de las secreciones acumuladas debajo del prepucio cuando existe fimosis . Así, el prepucio no se podrá retraer, lo que dificultará su correcta higiene. Sí que es cierto que también pueden ser adherencias prepuciales las que causan la sobreinfección y la inflamación.

En otras ocasiones, la balanitis se produce por el uso de ciertos jabones que son irritantes como los baños de espuma o los desinfectantes que no son aptos para la piel del bebé y de los niños pequeños. Además, en niños diabéticos, que tienen alteraciones del sistema inmune o que toman antibióticos, la causa más común de la balanitis suele ser la infección por el hongo cándida.

¿Qué cuidados requiere la balanitis?

Lo primero que deberemos hacer será limpiar en profundidad la zona con suero fisiológico aplicado con una jeringuilla, que habrá que introducir en el especio balanoprepucial. Así, nos aseguraremos de que se eliminan todas las secreciones purulentas. En el caso de que la balanitis no sea infecciosa será muy probable que el pediatra recomiende aplicar una pomada con cortisona , pero si hay infección, el tratamiento tópico será una pomada antibacteriana y, en algunos casos, antibiótico. En el caso de que haya mucho dolor, también se podrá indicar la toma de analgésicos.

Si el pequeño no utiliza pañal habrá que enseñarle a retraerse, él mismo, la piel del glande cuando vaya el baño para hacer pis. De esta manera, se evitará que las gotitas de orina puedan volver a quedarse retenidas en la zona. No será necesario secar el pene con papel higiénico, pero en el caso de que se haga, será importante asegurarse de que no queda ningún rastro que pueda provocar una infección. A la hora del baño, será importante que el pequeño se separe suavemente la piel para limpiar la zona con agua. En ningún caso habrá que bajar la piel de forma brusca o hacerlo si esto provoca cierto dolor o molestia.