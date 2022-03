Blanca Romero se ha encargado del cuidado de sus dos hijos como madre soltera

Lucía Rivera, que tiene 23 años, ha crecido sin su padre biológico y fue adoptada legalmente por Cayetano, el hijo de Carmina Ordoñez

La modelo ha concedido unas declaraciones a Europa Press en las que ha habla de las dificultades de sacar adelante sola a sus dos hijos

Blanca Romero tenía 22 años cuando se convirtió en madre por primera vez. Acababa de empezar su carrera como modelo y conoció al que tiempo después sería el padre de Lucía, un modelo internacional con el que tuvo una corta pero intensa historia de amor. "Estuvimos juntos, después lo dejamos y yo me vine a Gijón cuando me quedé embarazada. Tiempo después volví a París y volvimos a estar juntos hasta que la niña tenía casi un año, que fue cuando nos separamos definitivamente", contó hace unos años en una entrevista para la revista ¡Hola!

Antes de que su relación terminase para siempre, la modelo le pidió al padre de su hija que, si alguna vez lo dejaban, lo único que le pedía era que nunca jamás le quitase a la niña. Cuando Lucía cumplió 11 años, su padre reapareció para conocerla. "No puse pega alguna. Le pregunté a la niña y Lucía me dijo que lo quería conocer. Y apareció. Pero fue una historia que tuvo su tensión, él se marchó y no volvió a molestar", contó al medio citado anteriormente.

Ahora, tras el estreno del documental de Ona Carbonell, Blanca Romero ha hablado ante las cámaras de Europa Press de lo duro que ha sido criar sola a sus hijos, tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia: "Por supuesto, ser madre soltera es mucho más difícil. Yo, en los Goya, decía que me sentía una mamá como una deportista de élite porque con el confinamiento y demás ya no hay abuelos ni nada. En mi caso, que no hay papá… así que nada, una pareja maravillosa, una crack. Emocionadísima salgo y muy bonito, lo recomiendo".

Lucía, la hija mayor de Blanca Romero con la que aprendió a ser madre