Educar a los hijos es una tarea complicada, hay que admitirlo. Además, abarca todo tipo de aprendizajes en los que no debemos de descuidarnos por su bien. El orden es uno de ellos y, aunque inculcarlo pueda darnos casi tanta pereza como a ellos adquirirlo, hay que ponerse manos a la obra. Y para hacerlo tan efectivo como ameno, te vamos a proponer juegos para enseñar a tus hijos a ser ordenados .

Pero a un niño pequeño no se le puede enseñar solo explicándole la necesidad o beneficio de algo. El juego es para ellos una forma de estar en el mundo , y desde ahí nos será mucho más sencillo y placentero comenzar a inculcarles el orden en diferentes aspectos .

Beneficios de educar en el orden

Los niños tienden de manera natural al desorden, ya que no comprenden por instinto las normas impuestas o no prestan atención a los motivos que hacen que las cosas se realicen de una manera determinada. Al mismo tiempo el orden es imprescindible en su vida y lo aplicamos a cosas tan importantes como que coma a sus horas, se duche o mantenga una rutina de sueño saludable. Ese orden en los hábitos ha de extenderse a sus juguetes, ropa, etc., porque es algo que favorece su estabilidad emocional y le ayuda a desarrollar una actitud tranquila. Estos son algunos de los beneficios del orden en el niño: