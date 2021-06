Conchita estuvo en coma tras dar a luz a su primer hijo: el miedo que le impide volver a ser madre

El pasado mes de febrero, Sara Carbonero rompía a llorar durante una entrevista a Conchita en la que presentaba su último sencillo. La periodista, muy emocionada, explicaba que todos los que son padres se pueden sentir identificados con el relato que cuenta en ‘ El viaje’ , su canción, y por eso no pudo evitar recordar a s us dos hijos, Martín y Lucas . Pero ese viaje va mucho más allá y trata de relatar lo duro que fue para Conchita traer a su hijo al mundo , que nació de forma prematura hace tres años y mantuvo a la artista tres días en coma .

El cambio en la vida de Conchita a raíz de la maternidad

Una de sus confesiones más impactantes es la duda que ha tenido durante tiempo de no saber si había estaba bien traer a su niño “a este mundo de locos”. Una idea que le duró poco, pues considera que acertó y que es “lo mejor que he hecho en mi vida”. Pero el coma y el miedo por su hijo le impiden volver a ser madre. “No, no tendré más hijos. Me da miedo", declaró a LOC en una entrevista.