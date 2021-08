De tazón desenfadado al hipster: los cortes de pelo de niño que más triunfan este año

No existe un corte de pelo de niño estándar. Ellos también expresan su estilo y personalidad con su ropa y su pelo, y es importante encontrar el que más va con ellos. Las tendencias apuntan a cortes frescos, afines a su esencia infantil, pero sin dejar a un lado el punto moderno y desenfadado que les corresponde. Las propuestas, además, no pierden de vista que han de ser cortes cómodos, fáciles de peinar y que no les hagan pasar por la peluquería cada pocas semanas. Teniendo en cuenta el estilo de tu hijo, su tipo de pelo y el largo, ya puedes elegir uno de los cortes para niño que triunfan este 2021.