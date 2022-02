Sin lugar a dudas. Regalar dinero en una comunión está tan aceptado como en una boda. No se entiende como una frivolidad o como que te estás desentendiendo de comprar un regalo. Eso sí, si crees por algún motivo que podría resultar molesto, no dudes en consultarlo con los padres. Pero como lo habitual es que esto no sea un problema y que el dinero sea bien aceptado, lo importante es acertar con la cantidad y con la forma de entregarlo.