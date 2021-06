Utilizamos tanto el refuerzo positivo como el refuerzo negativo para educar a nuestros hijos, aunque muchas veces no nos demos cuenta de ellos. Y, por norma general, tendemos a que predomine un tipo de refuerzo sobre otro. Como en todo lo que tiene que ver con la crianza de los hijos , el refuerzo positivo y el negativo influyen en ellos de una manera clara que afecta a su desarrollo psíquico y emocional . Te contamos en qué consiste cada uno de ellos, con sus ventajas e inconvenientes, y con ejemplos claros, para que puedas aplicarlos en su correspondiente medida.

El refuerzo positivo, basado en el “muy bien”

Tal y como su nombre indica, se trata de reconocer de manera positiva aquello que nuestros hijos hacen bien , en cualquier situación. No se trata solo de logros académicos, sino de actitudes y comportamientos del día a día. Desde sacar una buena nota en un examen, hasta hacer su cama, pasando por acabarse la comida del plato o utilizar un “gracias” o “por favor” en el momento adecuado.

En muchas ocasiones hacer las cosas bien parece que se da por hecho, pero para un niño, aunque intuya que ha hecho lo correcto, el refuerzo por parte de sus padres le ayuda a confirmarlo y a seguir en esa línea de comportamiento. Esto no solo le será útil en la vida, sino que es un excelente refuerzo para su autoestima.

El principal inconveniente del refuerzo positivo es que si se aplica de manera indiscriminada o cuando no corresponde, el niño puede llegar a pensar que nunca hace nada mal . Y no es conveniente instalar esa idea en su cabeza, porque saber que todos nos equivocamos y que podemos esforzarnos para hacer las cosas mejor es muy importante en cualquier aspecto de la vida.

Si se abusa del refuerzo positivo el niño puede desarrollar un sentimiento de superioridad, que no le conviene en absoluto, y poca tolerancia a la frustración cuando haga algo mal, porque está acostumbrado a pensar que todo lo hace bien.

El refuerzo negativo, basado en el “muy mal”

Este tipo de refuerzo es el que ha imperado en la educación más tradicional y conservadora, y que consiste en señalar, como método educativo, todo aquello que el niño hace mal para que aprenda a hacerlo bien. Este tipo de refuerzo, que se utiliza con la intención de corregir un comportamiento no adecuado, entraña el riesgo de que, no solo no se erradique ese comportamiento, sino que se agrave.