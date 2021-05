Después de un año intentando quedarse embarazada, Elisabeth Reyes empezó a sentir “miedo” por no poder ser madre. Fue entonces cuando, tras realizarse algunas pruebas, descubrió que para poder tener un bebé debía someterse a la reproducción asistida. “De entrada se te cae el mundo encima, no es algo fácil de asumir”, asegura. No fue fácil y llegó a sufrir un aborto en el proceso, pero finalmente, tras armarse de “valor y fuerza”, en abril de 2017 la modelo y su pareja, Sergio Sánchez, se convertía en padres de Adriana, su primera hija en común.