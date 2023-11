Cuando comenzó su proceso de fecundación in vitro , Gisela tuvo que hacer "cinco estilmulaciones" . "Eso también es un proceso de mucha hormona, con muchos pinchazos…, en el que tu cuerpo sufre muchos cambios. Y de todo ese proceso solamente me quedó un embrión viable. Imagínate. Entonces, fuimos a por ese uno, que es este que está ahora aquí mismo dando caña (risas)", contaba en la entrevista. Ahora, unos días después y tras los mensajes de cariño que ha recibido, la artista ha querido dar más detalles sobre el proceso al que se ha sometido para quedarse embarazada.

A raíz de los mensajes que ha recibido interesándose por el proceso que ha realizado, Gisela ha querido aportar más información a través de sus redes sociales. La artista asegura que gracias a la fecundación in vitro ha hecho posible el milagro de ser madre. "He recibido muchos mensajes de muchas mujeres que han pasado por el proceso, me han contado muchas historias. La infertilidad es un tema tabú, no se habla abiertamente, y es tan natural como tener hijos de manera biológica. Hay otras maneras, está claro que las hay, y se puede conseguir tu sueño", ha dicho en su cuenta de Instagram.