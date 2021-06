Tras tiempo pensando que no podría volver a ser madre por la enfermedad crónica que padece, Soraya Arnelas anunciaba hace unos días que está esperando su segunda hija . La cantante, que ha querido esperar un tiempo prudencial para contarlo, se encuentra en el quinto mes de embarazo y ya ha podido valorar que está siendo, cuanto menos, muy distinto a las sensaciones que tuvo hace cuatro años, cuando se quedó embarazada de Manuela. La artista y su pareja, Miguel Ángel , ya nos adelantaron que se trata de una niña y que se llamará Olivia, ¡y ahora hemos podido ver la primera foto embarazada!

Con un vestido de color naranja y el pelo recogido con unas trenzas, Soraya Arnelas posa sentada en un sofá de color blanco y nos deja ver su incipiente tripa premamá tras superar la mitad del embarazo. La cantante ha explicado que se encuentra “bien” y que lo complicado fueron los tres primeros meses, cuando tuvo que afrontar “nauseas, ascos y no tenía casi apetito”.

En este segundo embarazo está notando “todo mucho antes”. “Lógico, soy más consciente de lo que viví una vez”, explica la artista. A diferencia de su primer embarazo, ahora empezó a sentir a Olivia a los tres meses. “Antojos no tengo. Me encantan las aceitunas gazpachas, pero me sientan fatal”, ha contado.