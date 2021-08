No queda nada para que Soraya Arnelas tenga en brazos a su segunda hija, Olivia . La cantante se encuentra en la semana 29 de embarazo y, desde que anunció que sería madre de nuevo, no ha podido evitar compartir casi a diario los cambios que ha ido experimentando su cuerpo . “El tiempo pasa volando, aunque estas últimas semanas se me van a hacer muy larga, ya lo sé”, ha contado la artista en su cuenta de Instagram.

A raíz del consejo de su amiga, y sin saber si en todos los casos la solución es la misma, Soraya Arnelas probó a consumir mayor cantidad de agua al día y, desde hace dos días, la cantante confirma que se le han ido “todos los dolores” . “En mi caso era la deshidratación, no sé todavía cómo está ligada a la lumbar. Quiero compartirlo porque me ha parecido muy curioso”, comentaba.

“Es un balón de fútbol”. Con estas palabras explicaba la cantante que no suele tener “grandes barrigas” en sus embarazos. Cuando se quedó embarazada de Manuela, su primera hija, la artista no tuvo barriga “hasta los seis meses y medio”. “En este me ha salido antes, pero no pinta que vaya a ser enorme”, decía entre risas.