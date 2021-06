Soraya Arnelas no puede estar más feliz. Después de muchos años intentándolo y tras pensar incluso que no iba a poder tener más hijos, la cantante ha conseguido quedarse embarazada otra vez. La extremeña acaba de superar su primer trimestre y las pruebas ginecológicas que le han realizado no han podido salir mejor. Tanto, ¡que la artista ya sabe a quién se va a parecer su bebé!