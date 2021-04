Pero Eva González no ha sido la única en felicitar a Paula y a Miguel por el nacimiento de su primer hijo en común. Hiba Abouk, Blanca Suárez, Sara Sálamo, Judit Mascó, Lidia Bosch o Alice Campello han sido solo algunas de las cientos de 'celebs' que han querido dar la enhorabuena a la pareja. Tan solo un par de horas después de anunciar el nacimiento de Miguel Jr., la publicación de Paula Echevarría acumulaba cientos de miles de 'me gusta' y más de 10 mil comentarios. No obstante, entre ellos no se encuentran ni el de su hija Daniella Bustamante, que ya tiene Instagram supervisado por sus padres, ni tampoco el de su ex, David Bustamante, quien probablemente haya dado la enhorabuena a la madre de su hija en privado.