Ya hemos dicho que se hace necesario en aquellos climas que son muy secos y, sobre todo, en los meses de invierno cuando ponemos la calefacción. Cuando esto no es asi, la casa se ventila lo suficiente para que el aire se renueve a menudo, y si el bebé no presenta ningún tipo de dificultad respiratoria, no es necesario que tengas en funcionamiento el humidificador.

Son muy eficaces y funcionan, normalmente, con ultrasonidos que evaporan el agua del recipiente. No aumentan la temperatura ambiente, por lo que puedes utilizarlos en verano si es necesario, y no suponen un peligro ya que el recipiente no se calienta. Producen un vapor muy fino y fácil de inhalar, aunque la recomendación es utilizarlos con agua destilada, ya que al no llevar el agua al punto de ebullición, esta no se desinfecta y puede contener microorganismos infecciosos que pasen al ambiente.