Kylie Jenner, embarazada de su segundo hijo

Aunque por el momento ni los protagonistas ni los representantes de estos han querido confirmar o desmentir la noticia, hace tan solo unos días Caitlyn Jenner anunciaba hace tan solo unos días que pronto tendría un nuevo nieto. "Dieciocho nietos. Le sigo diciendo a las niñas, que no están muy entusiasmadas con esto, pero quiero tener treinta. Treinta nietos. Es un número redondo. El otro día me enteré de que viene otro en camino . Sí, lo descubrí el otro día. Así que son 19, solo nos faltan 10", decía sin confirmar cuál de sus hijos biológicos (Kylie, Kendall, Brody, Brandon, Cassandra y Burt) o adoptivos (Kim, Kourtney, Khloè o Rob Kardashian) iba a ampliar familia.

El año pasado, esta idea volvió a su cabeza y, en un directo de Instagram, llegó a asegurar que, aunque no le importaba el cuándo, cómo o dónde, se veía a sí misma teniendo una gran familia. "Quiero siete niños en el futuro, pero no ahora. El embarazo no es una broma, es algo serio y difícil. No estoy preparada para eso todavía", manifestaba.