María Castro abandona el destete por la salud mental de su hija: "Es imposible"

María Castro ha contado que le está resultado "imposible" el destete de su hija pequeña, que tiene un año

La actriz no cierra la puerta a tener un tercer hijo, pero le parece "una locura"

María Castro ha contado que el destete de Olivia, su hija pequeña que tiene un año, le está resultando "imposible". La actriz estaba en ello, pero se ha hecho atrás "por la salud mental" de la niña. Por su profesión, la intérprete se encuentra muchas veces de gira, lejos de sus hijas y de su familia, y según ha explicado, como la pequeña Olivia "no es de chupete", se pone a llorar y le resulta muy difícil llevar a cabo ese destete.

Maia, que es la mayor de sus dos hijas, llora al ver llorar a la pequeña y su marido, José, no sabe qué hacer "porque teta no tiene, paciencia sí", dice la actriz entre risas. Tal y como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia, María Castro ha explicado que está siendo "muy difícil" porque su hija dice "teta" y le baja la camiseta. "Y no le voy a decir que no", lamentaba la intérprete.

María Castro no cierra la puerta a crear una familia numerosa

"A mí me encantan los niños", esto es lo que dice siempre la actriz. Ella sabe que con su trabajo, debido a las giras y a que pasa mucho tiempo fuera de casa, tener más niños es "una locura" pero no se cierra a ello. "Para mí, el mejor regalo que tengo son mis hermanos. Ya tienen uno, por lo que me siento superrealizada como madre y ella como hermana mayor lo lleva fenomenal. Pero quién sabe", decía la actriz ante las cámaras de Europa Press.

La relación entre las dos hijas de la actriz es estupenda. Según ha contado, al principio prestaron especial atención a la mayor por posibles celos, pero actualmente juegan juntas. "Se ha vuelto en amor puro y paciencia extrema, mucho más de lo que podía imaginar y de hecho ya juegan que yo pensaba que eso se iba a dar en dos años o así", ha contado muy orgullosa María.