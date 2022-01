Desde que se estrenó con la maternidad, Pombo ha sido consciente de la facilidad con la que su físico recuperaba su aspecto de siempre. María reflexionaba esta pasada primavera que la tripa nunca ha sido un problema para ella, ya que de forma natural siempre la ha tenido bastante musculada sin demasiado esfuerzo. Pero, pidiendo a sus seguidores que no la malinterpretasen y reconociendo que estaba "estupenda", sí encontraba ciertas zonas algo más flácidas, que mostraba en sus stories. "Cuando digo 'me sobra un poco' es porque antes del embarazo yo esto no lo tenía”, se explicaba entonces.