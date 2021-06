Con una gran sonrisa en su cara, los ojos cerrados y una abultada tripa premamá, la coach del extinto 'Cámbiame' nos desvelaba el pasado mes de febrero que se estrenaría en la maternidad a los 39 años . Un embarazo que pillaba de imprevisto a sus miles de seguidores, que no habían imaginado nada porque Natalia se había encargado de cuidar al máximo su contenido de Instagram para no levantar sospechas. Si se analiza el feed los meses previos a que anunciara este bombazo vemos como la DJ trataba que su barriga no destacase en sus publicaciones.

¿Quién es Carlos Pereiro, el novio de Natalia Ferviú?

Los miedos y las complicaciones en el embarazo de Ferviú

La maternidad es probablemente el paso más importante que ha dado en su vida. Y aunque ha expresado que es una experiencia que le ha provocado cierto pavor, el no vivirlo es algo que no se perdonaría. "Dicen que el miedo en pequeñas dosis es hasta necesario, porque nos protege. Así que lo abrazo, no me escondo. Tampoco tengo mucha opción. Si algo he aprendido de este proceso es que el miedo me acompañará ya siempre", explicaba enumerando una serie de pensamientos que le han traído esta sensación de angustia. "Entiendo perfectamente por qué muchas personas deciden no tener hijos. Y llego a la conclusión de que el mayor de mis miedos era perdérmelo", reflexionaba.