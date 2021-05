A Paula Echevarría se le cae la baba con su hijo Miguel: "Agárrate fuerte a mí"

Nada tiene que ver la gestión mediática que ha hecho Paula Echevarría de su maternidad si comparamos cómo está viviendo el nacimiento de Miguel con el de Daniella Bustamante, a la que tuvo hace más de doce años durante su matrimonio con David. Primero, y por encima de todo, porque de aquella no existía Instagram. La actriz aún no había colocado en el primer puesto de su currículum el rol de it girl. Pero también, si lo miramos con perspectiva, por las diferentes formas de exponer a sus dos hijos.