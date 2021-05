Una temporada de renuncias y trabajo físico que le concederá alegrías a largo plazo, pero que en ocasiones no puede evitar que se le haga cuesta arriba . “Sin comer nada de carbohidratos y haciendo mucho ejercicio, en una semana he perdido el 49% de las ganas de vivir”, utilizaba hace unos días su sentido del humor para mostrar su frustración. “San Ignacio, San Ignacio, que me baje la barriga sin ir al gimnasio”, rogaba a través de un meme de ‘Los Simpson’ que dejaba claro cuál es el propósito de sus sacrificios y sus largas jornadas en el gimnasio.

Paula Echevarría estalla ante las críticas por sus decisiones como madre

Paula grababa al recién nacido en la parte trasera de su coche mientras viajaban y las críticas no tardaron en llegar. “Debería ir a contramarcha, así es ilegal y poco recomendado para él en caso de accidente”, escribía uno. “Creo que esa silla no es la adecuada. Más ataques de responsabilidad”, denunciaba otro. Tras recibir el apoyo de ‘Acontramarcha’, cuenta experta en seguridad vial infantil, la actriz estallaba en sus stories. “¿Pero por qué a tanta gente le gusta hablar sin saber?”, se preguntaba. “Esa silla no puede ir en otro sentido que no sea el correcto. Asegúrate antes de hablar”, aconsejaba harta de leer este tipo de comentarios a diario.