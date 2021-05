Nuestros vips pagan un precio alto por su popularidad y son numerosas las opiniones que tienen que leer sobre ellos o acerca de las decisiones que toman. Hartos de ser cuestionados y cansados del odio de los denominados como ‘haters’, los afectados suelen responder impulsivamente o aclaran las razones por las que se han convertido en la diana de estos usuarios. Esto es exactamente lo que ha sucedido con Paula Echevarría . La actriz, que dio a luz a su segundo hijo hace poco más de un mes , compartía inocentemente una grabación en la que mostraba al recién nacido durmiendo en el coche. Lo que no podría imaginar es que el tablón de este post se iba a llenar de mensajes de sus seguidores preocupados por la seguridad del bebé en la carretera.

Paula se encontraba viajando con Miki en la parte trasera de su vehículo y quiso inmortalizar este momento con una grabación en la que le vemos descansando durante el trayecto. “Me van dando ataques de amor sin parar”, aseguraba en el título de este post, que rápidamente se llenaría de críticas respecto a la posición de la silla del bebé , pese a haber colgado otro vídeo en sus stories que probaba que llevaba adecuadamente al niño. “Es muy pequeño para ir así. Es al contario y más inclinado”, señalaba una. “Debería ir a contramarcha, así es ilegal y poco recomendado para él en caso de accidente ”, denunciaba otro. “Creo que esa silla no es la adecuada. Más ataques de responsabilidad. Si hay un frenazo, el niño sale volando”, eran algunos de los muchos comentarios que pedían a la influencer que rectificara su decisión.

Muy molesta con este asunto, Echevarría compartía unas declaraciones de 'Acontramarcha', cuenta experta en seguridad vial infantil, en las que aclaraban que la it girl estaba haciendo todo correctamente. “Este pequeño va a contramarcha. Lo sabemos porque solo viendo este trocito sabemos qué silla es y es una silla que solo puede ir a contramarcha”, tranquilizaba a todos aquellos que estaban preocupados por su protección. “También sabemos que es una silla que se reclina mucho y en este vídeo parece que va más incorporado, pero, si os fijáis, el pequeño va dormido y su cabeza no cae hacia delante. La barbilla no toca con el pecho”, señalaban algunos detalles del vídeo que daban la razón a la intérprete, que tampoco estaba dispuesta a callarse.