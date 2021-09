Paula Echevarría se desahoga con India Martínez: "Lo que me está costando volver a mi yo de antes de Miki"

En el post que ha publicado en sus redes sociales, donde se la puede ver esforzándose y haciendo abdominales, Paula Echevarría no ha dudado en compartir con ella confesiones sobre su evolución física. “No hables de retos. Mi reto se llama Miki y no veas lo que me está constando volver a mi yo de antes”, admitía la actriz. “Tiene muchísimo más mérito el tuyo, amiga. Pero verás que lo consigues, más estupenda no puedes estar”, le respondía India Martínez.