Hablamos en exclusiva con Pilar Rubio

La presentadora ha publicado su nuevo libro en el que desarrolla cuál es su método para llevar un estilo de vida saludable

"Voy a ser madre, pero quiero seguir siendo mujer". Esto fue lo que pensó Pilar Rubio hace siete años cuando se quedó embarazada por primera vez. En aquel momento algo cambió en ella y decidió dar paso a un estilo de vida saludable para poder darle a su hijo "la mejor versión" de ella misma. Aprendió sobre alimentación, incorporó a su vida un nuevo método de entrenamiento, escuchó a su cuerpo y también a su mente. A lo largo de estos años ha ido aprendiendo de los mejores expertos y profesionales de cada sector, algo que le hace sentirse "muy afortunada".

Desde aquel 'cambio de chip' ha vivido cuatro embarazos y cuatro postpartos, algo que "marca la larga vida de una mujer". Por eso, en esta charla exclusiva con la prensentadora, hablamos de alimentación, maternidad, depresión postparto, belleza y plenitud, algo que, tal y como nos ha desvelado, nunca llegará a alcanzar Pilar Rubio.

En este nuevo libro cuentas cuál es el método que utilizas para llevar una vida saludable. Empecemos por el punto de partida, tu chip cambia cuando te quedas embarazada de tu primer hijo, ¿Qué te planteas en ese momento?

Pienso: 'Voy a ser madre, pero también quiero seguir siendo mujer, tener mi vida profesional y, sobre todo, quiero dar la mejor versión de mí misma a mi hijo y seguir desarrollándome, por supuesto'.

Cuentas que no eres capaz de dormir más de cuatro horas seguidas desde que eres madre porque tu cuerpo está en alerta constante, ¿Cómo consigues llevar el día, el trabajo y la vida familiar sin descansar?

Ese es un problema. Me levanto por la mañana y digo: 'Da igual, tienes que hacerlo, así que intenta disfrutarlo'. Y ya está. No me planteo nada más porque si empiezo a pensar qué cansada estoy, se me cierran los ojos... No. Lo vas a tener que hacer, pues disfrutalo. Es una nueva oportunidad cada día de ofrecerte cosas maravillosas. Todos los problemas que vayan surgiendo por el camino al final te hacen más fuerte.

He tenido que renunciar a muchos proyectos profesionales por mi familia

En tu libro hablas de alimentación, ahora mismo si tuviésemos que hablar de una tendencia en alimentación sería el ayuno intermitente, ¿qué opinas de ello?

Hay gente que practica el ayuno intermitente y les va bien. Yo, sinceramente, no lo suelo hacer. Mi carga de entrenamiento es bastante grande y necesito comer mucho. No puedo permitirme saltarme una comida porque me apetece y porque lo necesito para sentirme con energía, poder entrenar y llevar el ritmo que llevo con cuatro hijos y trabajando.

Me ha llamado mucho la atención esto de que no has vuelto a enfermar desde que comes bien, ¿Es verdad?

Es verdad, no me pongo enferma. Yo creo que mi cuerpo ya tiene la alerta y dice 'eh, no puedes ponerte enferma, que tienes cuatro hijos a los que cuidar' (ríe). Creo que al final, si aprovechas todos los antibióticos naturales que tienen los alimentos y que nos protegen, conseguimos tener esa barrera que propicie el no tener ninguna enfermedad a corto plazo.

Estoy en constante evolución, siempre quiero aprender más

El libro está dedicado a las mujeres y es a ellas a quienes les das tus consejos, ¿Crees que puedes generar frustración en aquellas a las que no les sea fácil acceder a tu método o no les sirva?

Es un método, es el que yo sigo, el que a mí me ha hecho sentirme mejor. Es simplemente un cambio de hábitos, de chip y el poder organizarte. Cada persona tiene sus condiciones, su situación, y yo no digo lo que tiene que hacer la gente, yo muestro lo que yo hago, lo que me ha hecho sentirme bien a mí. Yo tengo acceso a ciertos profesionales y por eso quiero compartirlo con las mujeres. Si puedes servirles de ayuda habré conseguido lo que quería, porque creo que hay demasiada información. El otro objetivo que quería conseguir es ayudar con los beneficios a los niños con piel de mariposa.

Cuatro embarazos, cuatro partos ¿Lo has llevado bien en el terreno sentimental? ¿Has experimentado la depresión postparto en alguna ocasión?

No he sufrido depresión postparto como tal. Pero sí es verdad que tienes tus altibajos por el nivel de cansancio que acumulas. Yo le he dado el pecho a los cuatro y eso implica pasar las noches sin dormir y pendiente de un recién nacido, que es la cosa más vulnerable del mundo. Yo recuerdo noches que directamente no me ponía el pijama. Decía: '¿Para qué? Si no me voy a ir a dormir'. Yo tenía que estar a los pies de una cuna. Iba empalmando día con día y eso te merma en energía y el estado de humor puede mermarte un poco. Son momentos pequeños en la larga vida de una mujer.

"Saber envejecer con juventud" ¿Cómo llevas el paso del tiempo? ¿Te va a costar verte envejecer?

Creo que todos vamos cambiando a medida que pasan los años y debemos asimilar esos cambios y ver lo positivo. Lo positivo es que cada vez somos más conscientes de nosotros mismos, nos conocemos mejor, podemos disfrutar más de nuestras experiencias. Ese conocimiento que adquidirmos día a día hace que podamos ofrecer la mejor versión de nosotros mismos.

También hablas de cirugía estética, ¿Consideras que actualmente el cánon de belleza puede afectar a la juventud?

Creo que es un tema que cuando eres adolescente puede crear ciertos efectos negativos a la hora de tu autoestima. Según pasan los años, cuando ya tienes una madurez, no te va a afectar tanto. Pero en esa época que es más vulnerable puede llegar a provocar ciertos problemas a nivel psicológico, no solo en las mujeres, en los chicos también.

Nunca me pongo enferma, mi cuerpo tiene una alerta porque tengo que cuidar de cuatro niños

En tu biografía pone que tu mayor reto siempre ha sido compaginar tu vida familiar con la profesional ¿Has tenido que renunciar a muchas cosas por ello?

He tenido que renunciar a muchos proyectos profesionales porque mi prioridad es mi familia y hay trabajos que no se pueden compaginar con el día a día de una familia.

"Esta búsqueda constante por la plenitud no aparece por casualidad", ¿te falta algo actualmente o has logrado la plenitud?