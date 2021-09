Desde hace años se viene trabajando desde diferentes frentes para que el momento del parto no se deje empañar por el concepto de intervención médica, aunque esta sea vital en su justa medida para garantizar el bienestar, tanto de la madre como del bebé. Pero no hay que olvidar el bienestar emocional, que no solo convierte el parto en el momento único e íntimo que debe ser, sino que también repercute de manera positiva en la salud de madre e hijo.