Marta Carriedo, sobre su experiencia con la lactancia: "Está siendo más duro de lo que yo pensaba"

La influencer ha reconocido que, por un lado, le "encanta" estar con él en brazos porque cuando esté en el carrito "no va a querer estar tanto con nosotros"; pero, por otra parte, acaba agotada y sin cumplir con los objetivos que se marca a diario: "Me da cansancio y a veces me agoto porque no me da tiempo de terminar las 1000 cosas que quiero hacer en un día, al final hago como un 10%", comentaba montada en el coche, a punto de partir hacia el norte para disfrutar de sus primeras vacaciones junto a Noah.