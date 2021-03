Cuando son pequeños será muy normal que los niños tengan fiebre. La gran mayoría de episodios no revierten gravedad y, además, la fiebre en sí misma no causa ningún daño, ya que es la forma que tiene el cuerpo de combatir las infecciones. Pero, ¿por qué ocurre la fiebre? Esta se da debido a que el termostato interno del cuerpo aumenta su temperatura corporal por encima de su nivel normal. Este se encuentra en una parte del cerebro denominada hipotálamo, el órgano que sabe a qué temperatura debe estar el cuerpo y envía mensajes a esta para mantenerla a ese nivel.

Por qué está causada la fiebre

Cuándo habrá que preocuparse

Aunque la fiebre no suele ser nada grave, sí que habrá que tener en cuenta en qué supuestos podrá serlo. En niños sanos, lo mejor será que no se traten los episodios de fiebre y serán los médicos lo que decidan lo que habrá que hacer. Además, aquellos que presenten una temperatura menor a 38,9 grados no suelen necesitar medicación, a no ser que presenten algún malestar asociado a la fiebre. Eso sí, estos supuestos serán especialmente preocupantes en bebés y, por eso, habrá que consultarlo con un especialista.