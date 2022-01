Raquel Meroño tiene el síndrome del nido vacío y quiere ir a terapia: "Mis hijas se van de casa"

Hace unos meses, en una entrevista para ABC, Meroño explicaba que se había dado cuenta de que fue "un error" por su parte "abandonar de manera tan tajante" la profesión. "Me fui por una buena causa: estaba embarazada de gemelas y en ese momento puse como prioridad mi familia. Es algo de lo que no me arrepiento. Dejé aparcados mis otros sueños y ahora (...) los retomo. Me ofrece la oportunidad de seguir aprendiendo y reconectar con este mundillo", explicó entonces al enfrentarse de nuevo a algunos proyectos profesionales.