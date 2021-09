Raquel Meroño, sobre la decisión que tomó por el bien de sus dos hijas: "Fue un error"

Me he dado cuenta de que fue un error por mi parte abandonar de manera tan tajante mi profesión

"Volver a empezar", lo definió en sus redes hace justo una semana. Una sensación que liga con sus honestas declaraciones al diario ya mencionado. "Ahora, desde la distancia, me he dado cuenta de que fue un error por mi parte abandonar de manera tan tajante mi profesión. Me fui por una buena causa: estaba embarazada de gemelas y en ese momento puse como prioridad mi familia. Es algo de lo que no me arrepiento. Dejé aparcados mis otros sueños y ahora (...) los retomo. Me ofrece la oportunidad de seguir aprendiendo y reconectar con este mundillo", ha explicado.