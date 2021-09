En la mayoría de los casos, pensamos en el proceso de adopción desde el deseo de ser padres y formar una familia. Pero conseguirlo requiere cumplir una serie de requisitos imprescindibles, ya que la adopción es una medida de protección de la infancia que regula la ley para dar una familia a niños que, por diferentes motivos, no la tienen.

Adoptar en nuestro país es un proceso largo , principalmente porque hay pocos niños que puedan ser adoptados . Y es que para ello los padres biológicos tienen que renunciar a la patria potestad, y si esto no ocurre, son niños que permanecerán en centros de acogida hasta que alcancen la mayoría de edad. Pueden ser dados en acogimiento, no adoptados, y el proceso es diferente.

Entre el adoptante y el adoptado debe haber un mínimo de 16 años de edad de diferencia, y no se pueden superar los 45 años. Es decir, si tienes 48 no podrás adoptar a un niño menor de 3 años. Cuando la adopción la realizan dos personas, solo es necesario que uno de los dos no alcance la diferencia máxima. Estos límites se pueden flexibilizar cuando se trata de grupos de hermanos o niños con necesidades especiales.