Sara Sálamo, de la desinformación sobre la lactancia: "Creía que era meter el pezón en la boca de mi hijo"

En un extenso post que ha publicado en su perfil de Instagram, Sálamo ha insistido en la necesidad de reflexionar sobre el motivo que lleva a las madres a abandonar la lactancia y la cantidad de información falsa que se ha ido transmitiendo de una generación a otra. "Leo a muchas personas escandalizadas por titulares sensacionalistas como 'No nos enseñan a usar las tetas' (la mayoría, por supuesto, hombres. También mujeres que no han amamantado a sus hijos). A mí lo que me alucina es que no nos planteemos el por qué, al menos, dos o tres generaciones de madres dijeran cosas como: "me quedé sin leche enseguida"; "dejé la lactancia porque mi bebé se quedaba con hambre" ó "mi leche no alimentaba", ha escrito la actriz.