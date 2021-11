Sara Sálamo, contra la violencia machista: "Antes de tener ideología ya sabía lo que era"

La intérprete, que ha intentado no romper a llorar durante su discurso, comenzaba recordando "aquella mañana de instituto" en la que una persona externa fue a darles una charla sobre prevención e indefiticación de la violencia machista. "Las diapostivas pasaban con calma, monitoreadas por esa mujer rubia que clavaba su mirada en nuestros rostros como si buscara algo en ellos. Recuerdo leer punto por punto las preguntas en negrita: 'te coge tu movil sin permiso, le molesta que tengas amigas, te da órdenes, te hace sentir sola, se burla de ti cuando das tu opinión, te miente constantemente y te lo niega, tiene un humor muy cambiante '", explicaba Sara.

Mientras aquella joven leía en voz baja apiadándose de quién estuviera haciendo algo semejante, su amiga Sara la interrumpió con un leve codazo. "No le hizo falta preguntarme nada más. Con su gesto quiso decirme: 'No te estás dando cuenta'. Años después comprendí que desde fuera todo es muy obvio, mientras tú vives todo como si de ficción se tratara, como si esas cosas solo les pasaran a otras y jamás serías tú la siguiente en el telediario. Pero no te das cuenta de las probabilidades tan altas que tienes de serlo", ha dicho públicamente.