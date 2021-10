Soraya Arnelas muestra la realidad de su cuerpo tres días después de dar a luz: "Yo digo sí a la faja"

Soraya Arnelas muestra cómo va su recuperación postparto

La cantante enseña su barriga tras dar a luz a su hija Olivia en un parto por cesárea

Soraya Arnelas acaba de dar a luz a su segunda hija, Olivia. La cantante traía al mundo a su pequeña esta misma semana tras un parto por cesárea programado, pues debido a un problema tras el nacimiento de su primogénita Manuela de Gracia, la cantante no puede traer más niños al mundo por el canal vaginal. La pequeña se encuentra perfectamente y la artista ya está en casa recuperándose de la cirugía.

Soraya es de las que suele compartir con sus seguidores en redes sociales buena parte de su día a día. Su naturalidad es uno de sus mayores aliados a la hora de conseguir ese engagement que tiene con sus 'followers', que aún se preguntan por qué no ha mostrado todavía la carita de la recién nacida.

La finalista de la segunda edición de operación triunfo aún no se siente preparada para dar ese paso, sin embargo, sí lo está para hablar de su cesárea y mostrar la realidad de su cuerpo nada más dar a luz. Así, con la faja puesta y su barriga aún adaptándose a su nuevo estado, Soraya ha querido mostrar cómo va su recuperación postparto.

"Me siento mucho más segura a la hora de moverme y cuando tengo que coger a la niña para darle de comer, y todo eso. Me siento más segura. Algunos me decís que 'no a la faja' y yo digo 'sí' a la faja. Eso ya es una cuestión mía personal, decisión mía propia", dice mientras enseña su figura y su cuerpo prieto por este elemento ortopédico.

"Me facilita bastante el movimiento y me siento mucho más segura. Quería mostraros un poco cómo va la recuperación. Ya me veis, poco a poco", añade mientras reconoce que aunque su tripa ha bajado notablemente su volumen, el tema "del peso" es lo que menos le importa y le "da absolutamente igual"

"Para mi ahora mismo lo más importante son los dolores y sobre todo controlar esta zona de aquí y no sentir el vacío de haber estado 9 meses con una niña dentro. Ahora los órganos se están moviendo y bueno… ahí vamos", reconoce mientras se acaricia la barriga y da una pincelada de cómo se siente a nivel psicológico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SORAYA ARNELAS (@soraya82)

El consejo de Soraya Arnelas a otras madres en situación de puerperio

En este sentido, Soraya también ha querido aprovechar la ocasión para dirigirse a otras madres que puedan encontrarse en una situación de puerperio similar a la suya. "Si me permitís quiero daros un consejo, aunque las cesáreas duelan y aunque lo estemos pasando mal. Ya no solo por la cesárea porque algunas no os encontraréis bien y tenéis depresión", dice de forma humilde y sincera.

"Sacad tiempo para vosotras. Sacad tiempo para arreglaros. Yo, aunque esté en casa, estoy empezando a ponerme aunque sea máscara de pestañas y un poco de colorete para verme mona. Eso también ayuda. Mirarte al espejo y decir 'estoy en el proceso', pero me veo bien, me siento limpia y estoy en ello", añade mientras revela algunos de los trucos que le están funcionando en estos primeros días de reciente maternidad.