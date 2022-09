Volkan propone a Arda y Efsun un suculento negocio, en el próximo capítulo: "Nos ganaremos la vida de forma honrada"

Parece que no hay mal que por bien no venga. Desde luego el regreso de Arda y Efsun a la mansión Atahan ha sido mejor del esperado. La sobrina de Sultan se muestra agradecida con el recibimiento de Bahar, aunque esa no será la única sorpresa. Ajenos a lo que ocurre en el vecindario, Volkan se presentará en la casa de estos para hacerles partícipes de sus nuevos planes. Con el dinero que su padre ha conseguido casándose con Ganimed, Volkan quiere enmendar sus errores con Efsun.

En el próximo capítulo, Volkan se presentará en la casa de Arda y Efsun durante la noche para proponerles un importante negocio que podría dar un giro a su vida y a la estabilidad de ambos. "La pobre Nuran vive en una casa como esta por mi culpa , porque yo jugué con su futuro y eso no me deja dormir por las noches", confiesa este. Volkan quiere que Efsun se haga cargo de la tienda de ropa que ha adquirido y le pide a Arda su aprobación para que esta se ponga al frente de la empresa. ¿Qué decisión tomarán?

Ante las preocupaciones de Efsun por lo que declarará su hermana en el juicio, Bahar la tranquiliza. "No te preocupes, no diré lo que haz hecho. No la separaré de ti ni la ocultaré, solo quiero tener una familia feliz. Eso es todo", confiesa esta. Sorprendida por las palabras de su hermana, Efsun agradece enormemente la solidaridad de Bahar pese a todo lo que ha pasado. "Nuran no podría vivir sin ti, tenemos que estar juntas por ella". ¿Podrán sobrellevar bien la maternidad compartida?