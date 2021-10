Ateş quiere que Bahar tenga claro que no siente nada por su hermana

Efsun pondrá en marcha un nuevo plan junto a Alp para alejar a la pareja

Bahar y Ateş van poco a poco siendo más conscientes de sus sentimientos. El joven no quiere que haya ningún malentendido y le vuelve a dejar claro que el beso que vio no significó nada para él y que fue fruto del alcohol que bebió Efsun. “No tienes que darme explicaciones. Yo quiero mucho a Efsun, es mi hermana, no haría nada que pudiera hacerle daño”, le responde Bahar. “Quiero que sepas que no siento nada por Efsun”, le confirma él. Está claro que la relación entre Bahar y Ateş no es simplemente profesional. No parece que la joven haya perdonado por completo a la mano derecha de Mehmet Emir. En el próximo capítulo de ‘Me robó mi vida’, veremos si Ateş hace algo para acercarse a Bahar, descubriremos si Alp acepta la propuesta de Efsun y si Ilyas confiesa toda la verdad.

Ilyas, decidido a contar la verdad sobre la muerte de Yusuf

La conversación con Osman ha destrozado a Ilyas. El sobrino de Yusuf está seguro de que su tío fue asesinado. No sabe quién es el culpable, pero sospecha de Mehmet Emir. Aunque Ilyas intenta decirle la verdad en ese momento, decide hablar con Nuran para informarle de su decisión: se va a entregar a la policía al no poder vivir con el sentimiento de culpa. “Perdóname cariño, mañana vas a recuperar tu vida, te lo prometo”, le dice a Bahar mientras duerme.

Nuran y Efsun intentan convencerle de que no diga nada, que lo único que provocaría sería la ruina de la familia, ahora que parece que las cosas les van mejor, pero él está decidido. Eso sí, Efsun tiene claro que su padre no tiene el valor suficiente y no llegará a decir nada. ¿Tendrá razón?

Hülya sigue sin soportar a Efsun

La presencia de Efsun en la mansión lleva a la hermana de Mehmet Emir por el camino de la amargura. Después del numerito que montó la joven tras el partido de tenis, Hülya se ve obligada a moderar sus comentarios. Además, su propia madre y Fulya son las encargadas de decirle que está yendo demasiado lejos. La familia Atahan se levanta un nuevo día con una desagradable noticia (sobre todo para Efsun). Se ha publicado en el periódico la noticia de la paternidad de Mehmet Emir, pero con una fotografía de Bahar. ¿Quién estará detrás de esto? Sea como sea, Mehmet Emir ya sabe cómo atajar el problema: convocará una rueda de prensa junto a Efsun.

Bahar, celosa del acercamiento de Ateş y Efsun

Cuando Bahar ve a Ateş y Efsun besarse en la puerta de la mansión, no puede evitar cabrearse. Y aunque no tiene el derecho de pedir explicaciones al joven, él se las da al día siguiente en el trabajo, después de que ella no contestase a su mensaje. Por su parte, Ateş sigue planeando su venganza a Atahan, pero ha cambiado de planes: ya no se casará con Efsun. Siguiendo el consejo de su tía, intentará probar que la versión oficial que se dio (un robo que salió mal) es mentira.

La historia de Bahar, de lunes a viernes en Divinity

El plan de Nuran, que hasta ahora le estaba saliendo a la perfección, puede verse truncado por su propio marido. ¿Será Ilyas capaz de confesar cómo fue realmente la muerte de Yusuf y quién es la verdadera hija de Mehmet Emir? Además, Efsun acaba de poner en marcha otro plan para alejar a Bahar de Ateş. Le ha dado un ultimátum a Alp: “Si quieres que tú y yo sigamos juntos, te tienes que casar con Bahar”. Si quieres saber si finalmente Ilyas confiesa y si Efsun consigue que Alp se case con su hermana, no te puedes perder los próximos capítulos de ‘Me robó mi vida’. De lunes a viernes a las 21:45 horas, en Divinity.

