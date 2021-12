Bahar no cae en la trampa del embarazo de Efsun, en el próximo capítulo: “Estás mintiendo otra vez”

Efsun y Nuran están dispuestas a seguir con el plan hasta las últimas consecuencias. Cuando Ilyas se entera del embarazo de su hija se queda destrozado: “Yo ya no pinto nada de esa casa”, le dice a Bahar. La joven entra asustada y al preguntar a su madre y a su hermana, llega el bombazo: “Todo empezará dentro de unos meses, solo son náuseas y malestar, por lo demás está bien. Está embarazada de Ateş”. Sin embargo, aunque no puede evitar entrar en shock al principio, no se lo cree. Está segura de que es otra mentira de su hermana para hacerle la vida imposible. ¿Le habrá salido el tiro por la culata a Efsun? ¿Terminará Bahar cayendo en la trampa?