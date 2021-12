Mehmet Emir se ha propuesto que su hija estudie un grado en la universidad y parece que Efsun no se lo ha tomado nada mal. La joven ya se ha presentado en el campus y acudirá como oyente a varias clases, entre ellas, la que imparte Ateş. Bahar y el abogado ya han recibido la buena nueva de la propia Efsun, aunque Bahar no se lo ha tomado muy en serio y cree que se aburrirá a la primera de cambio. Lo que está claro es que esta ilusión repentina tiene detrás un plan que todavía no sabemos. ¿Qué pretende ahora Efsun? ¿Volverá a entrometerse entre Ateş y Bahar?