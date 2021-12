Estos mensajes llevan a Nuran a tomar una decisión drástica. “Tenemos que trasladar la tumba del señor Yusuf. No nos queda otra. Efsun se volverá loca. Sakine hace muchas insinuaciones. Un día aparecerá con una pala y se pondrá a cavar sin que nos demos cuenta. Mientras la tumba de ese señor esté en esta casa no podemos respirar tranquilos”.

Aunque Ilyas no está por la labor de hacerlo, su mujer se vuelve de lo más convincente: “No me hagas hacer esto sola. Solo hay dos salidas: o Efsun se vuelve loca y nosotros acabamos pudriéndonos en la cárcel porque alguien encuentre el cadáver en el jardín o si no, trasladamos la tumba. Tú eliges”. Así que, pico en mano, İlyas remueve la tierra del jardín con el propósito de sacar los restos del padre de Hasret. ¿Conseguirán cambiarlos de ubicación sin que nadie se entere?