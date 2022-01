Emre se rinde y libera a Bahar, en el próximo capítulo de ‘Me robó mi vida’: “No dejas que nadie te quiera”

Ver a Sinem tan decidida a la hora de pedir el divorcio ha destrozado a Emre. Además, se siente acorralado ante la presencia de un Ateş que le presiona para que firme los papeles lo antes posible. Cuando lleva a Bahar al acantilado su objetivo es que el abogado sufra de la misma manera que él está sufriendo, pero pronto se viene abajo al escuchar las palabras de Bahar: “Ya está bien. ¿Qué crees que pasará, qué vas a conseguir tirándome? ¿Crees que así volverá contigo? No y será mucho peor. Así la vas a perder para siempre. Aún no has estropeado nada. Ella también te quería y todavía te quiere, pero tú no se lo has puesto fácil. ¿No ves que ahora lo único que siente es miedo? No dejas que nadie se te acerque y mucho menos que te quiera. Podríais volver a empezar”.