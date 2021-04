Zeynep lamenta su última discusión con Mehdi

Nada más conocer la noticia, todo ha cambiado. Zeynep ha mostrado por primera vez sus sentimientos. "Ni siquiera he podido decirle que le amo", ha confesado a su madre mientras lamentaba su último y tenso encuentro con su marido. Sus duras palabras, resuenan en su cabeza. "Esto no es algo que se pase así como así. Cuando se pierde la confianza no se recupera fácilmente. Ahora me pregunto ¿quién es Mehdi?", le decía horas antes del terrible incidente a su marido, que intentaba hacerla recapacitas sin éxito. "Te pido perdón mil veces pero no sabía cómo contártelo. ¿Por un error me echas de mi corazón? ¿De qué tenías miedo? Cuando estés preparada para perdonarme estaré ahí esperándote. No pienso irme a ninguna parte hasta que me perdones".