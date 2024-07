Name the Brand y Tipi Tent, sus dos marcas, ha sido duramente criticadas por la falta de originalidad en sus diseños en varias ocasiones. Lo analizamos con dos expertos: una experta en moda y consultora para marcas, y con Salseología

“Me molesta que hagan a las seguidoras tontas”, señalan desde Salseología, el perfil de Instagram que se ha convertido en "el azote" de la influencer

El emporio de María Pombo, en datos: dos firmas de ropa, un festival y una marca millonaria

En plena era del clickbait, con Roro Bueno, la influencer que cocina recetas magistrales para su novio Pablo en boca de todos y en un verano un tanto escaso de noticias a las que sacarle jugo, María Pombo se ha visto envuelta en una nueva polémica. La influencer, que procura tener un perfil blanco y estar alejada de lo controvertido -ella misma ha confesado que no se siente cómoda hablando de según qué temas y que cuando lo hace tiene miedo de llenar la prensa de titulares que no la favorezcan-, está nuevamente en el ojo del huracán debido a señalamientos por supuesto plagio en sus diseños.

Un reel de Name de The Brand, la segunda firma de moda que creó, ha generado tanto revuelo que, en contra de lo que ella siempre desea, ha llenado la prensa de titulares y ha inundado la red de comentarios en los que se pone en tela de juicio "la autenticidad y originalidad" de su marca de moda. Y eso no ha pillado de sorpresa a todos esos perfiles críticos de las redes sociales que se convierten en los azotes de los creadores de contenido como María Pombo. ¿Existe alguna razón detrás de estos presuntos plagios?

Su última polémica

María Pombo tenía prácticamente las maletas listas para viajar a Casa Vaca, su destino de vacaciones en Cantabria, cuando el último escándalo se desató. Fue Adrián, creador de la cuenta de Instagram Salseología, quien publicó una comparativa entre un diseño de Name the Brand, que aparecía en el link de la discordia, y otro de IQ Collection. La similitud entre ambas creaciones, el de María Pombo en color verde y el de la firma de Inés Domecq en color teja y ambos con lazos negros a los lados, fue evidente para muchos seguidores, quienes rápidamente inundaron el reel de Name the Brand con comentarios señalando a la marca de plagio. Según Salseología, en cuestión de minutos recibió varios mensajes de sus seguidoras alertándolo sobre la similitud, lo que lo llevó a investigar y publicar la comparativa.

"A los 5 minutos de que María subiese el reels o la historia me llegaron varios mensajes diciéndome la similitud de su 'vestido' con el de otra marca. A mí eso, por ejemplo, se me suele dar bastante bien verlo pero quizás cuando se ‘inspiran’ en marcas grandes", señala Adrián.

La reacción de Name the Brand fue rápida pero controvertida: primero borraron los comentarios acusatorios, luego desactivaron los comentarios en el reel y finalmente eliminaron el vídeo. Este comportamiento, según Salseología, muestra una falta de transparencia y de respeto hacia los seguidores de la marca. "Lo que más me molesta de estas situaciones es que hagan a las seguidoras tontas. No puedes tener una marca en la cual pones la cara y te dedicas a inspirarte en otras marcas de manera tan descarada", comenta indignado. Unos días después, la firma volvió a compartir el vídeo, esta vez sin el conjunto de la discordia.

Lo cierto es que no es la primera vez que María Pombo se enfrenta a acusaciones de plagio. En noviembre de 2023, surgió una controversia similar cuando varios usuarios en redes sociales notaron una gran similitud entre unos pantalones Tipi Tent, la otra firma de la que es propietaria, con un estilo más desenfadado, y un diseño de Free People. Las críticas inundaron rápidamente los perfiles en redes sociales de la marca con comentarios que señalaban que el diseño era prácticamente idéntico al de la otra firma.

Además del señalamiento por supuesto plagio, la calidad de los acabados de sus diseños también ha sido fuertemente criticada. La diseñadora detrás de la cuenta @fashiondramaspain en TikTok se mostró especialmente dura, criticando la calidad del patrón y los acabados del vestido de Name the Brand. "Si una persona de control de calidad ve semejante mierda, lo manda para atrás", expresó con contundencia. Este tipo de comentarios no solo ponen en duda la originalidad de los diseños, sino también la calidad del producto final que se ofrece a los consumidores. “Ni en Shein dejan esos acabados”, apostillaba.

¿Por qué María Pombo cae en los mismos errores?

Adrián comenzó su cuenta de Instagram con la intención de desenmascarar a influencers y famosos que, en su opinión, no son transparentes con sus seguidores. Gran parte del contenido le llega a través de sus seguidoras, quienes actúan como una red de informantes. "Muchas veces no tengo ojos para llegar a todas partes y ellas son las encargadas de mandarme las historias más jugosas. Tenemos una relación muy guay y muchas de ellas ya saben qué vale para subir y qué no", explica a Divinity.es.

Según nos cuenta el creador del perfil de Salseología, muchos influencers cometen el error de involucrarse en proyectos de moda sin tener el conocimiento necesario. Esto les lleva a copiar diseños de marcas más grandes con un modelo de negocio que prioriza las ganancias rápidas sobre la creatividad y la originalidad. "Muchos de ellos ven en las marcas de ropa una empresa genérica que puede funcionar y si tienen que copiar a firmas de lujo para que funcione, lo harán, siguen el método Amancio Ortega", critica.

En el caso de María Pombo, Adrián cree que la influencer debería asumir una mayor responsabilidad y transparencia y explicar la situación a sus seguidores, a su vez, considera que mejorar el proceso de diseño también es clave. "Debería haber hecho lo que nunca haría, hablar. Debería haberse enfrentado a la situación y explicarlo", afirma, subrayando la importancia de una comunicación abierta.

Mayte de la Iglesia, experta en moda y consultora para marcas, ofrece una visión más técnica sobre cómo funcionan las marcas de moda. Según Mayte, es común que las marcas utilicen productos de mayoristas, que luego son modificados ligeramente y reetiquetados. Este modelo de negocio, aunque legítimo, puede llevar a similitudes con otros diseños si no se maneja con cuidado. "Existen ambos formatos. De hecho, hay marcas en las que coexisten ambos modelos de negocio, e incluso un tercero", explica Mayte, refiriéndose a la combinación de productos reetiquetados y diseñados internamente.

Una crisis no resuelta

Hay quien cree que es mejor dejar el tiempo pasar, otros rectificarían, pero desde Name The Brand prefirieron borrar el rastro del vídeo con el diseño similar al de IQ Collection para apagar el fuego, a pesar de que unos días después se reeditó ese contenido y se volvió a compartir sin el clip en el que aparecía el diseño verde de los lazos negros. Y algo muy significativo es que, esta vez, desactivaron los comentarios para que nadie pudiera opinar al respecto.

Mayte de la Iglesia, que incluso llegó a lanzar su propia marca de sudaderas hace unos años, sugiere que la influencer “debería hablar con su equipo de diseño y dirección de marca para darles un toque de atención”. La falta de una respuesta clara y directa ante las acusaciones solo agrava la situación, creando un ambiente de desconfianza entre los seguidores. "Al final ella es la cara más visible del proyecto y la que soporta la crítica", advierte.

Desde Divinity.es, nos hemos intentado poner en contacto sin éxito con la firma Name The Brand. A pesar de que le hemos hecho llegar varios mensajes, no ha habido respuesta por su parte. De la Iglesia, les recomienda implementar protocolos de crisis para manejar este tipo de situaciones y evitar que las controversias dañen la reputación de la marca a largo plazo. "Hay que crear protocolos de crisis de marca o reputacionales, aunque sean muy básicos. Cuando vives en primera persona todo lo que se desencadena, entiendes que simplemente esperar a que pase la tormenta no es la única solución", aconseja.

Y es que las acusaciones de presunto plagio contra María Pombo, Name the Brand y otras numerosas marcas de influencers, en general, reflejan un problema más amplio en la industria de la moda influencer: la falta de originalidad y transparencia. Mientras que algunos influencers como María Pombo pueden tener el carisma y la audiencia para lanzar una marca de moda, la ejecución y gestión de la misma requiere un conocimiento y dedicación.

El futuro de las marcas de las influencers

¿Esto significará el fin de las marcas de moda de los influencers o que hay más marcas de moda de las que somos capaces de consumir? “No hay que estresarse por este motivo. La moda es un universo muy complejo y muy pocos proyectos tienen la capacidad de pervivir. Así que, aunque constantemente se estén lanzando nuevas firmas, a su vez van desapareciendo muchas otras. El ciclo nunca se detiene”, tranquiliza la experta en moda. Mientras que desde Salseología se atreven a hacer un pronóstico de futuro, "solo tendrán tirón aquellas marcas que sean hechas desde la verdad y las ganas de ser creada, no una marca cualquiera que solo sea hecha para sacarle el dinero a los seguidores", concluye Adrián.

Lo que está claro es que María Pombo no deja indiferente a nadie y es que, como escribió Oscar Wilde: “Hay solamente una cosa en el mundo peor que hablen de ti, y es que no hablen de ti”.