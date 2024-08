A veces encontrar el equilibrio entre la vocación y un modo factible de vida, resulta casi imposible, pero María José lo ha logrado a través de la moda

Ahora, asentada en Italia, lanza una cápsula de dos sudaderas dedicadas a las víctimas de la violencia de género. En Divinity hablamos con ella, en exclusiva

Moda y rock & roll: cuando con la correa de una guitarra puede crearse el bolso-tendencia

La pasión de María José Carral por la música rock le llevó a plantearse dedicarse profesionalmente a la música, concretamente a ser guitarrista. Esa vocación finalmente encontró un camino, aunque quizás uno menos convencional de lo que ella hubiera pensado al principio. Y es que la oposición por parte de sus padres a tomar el rumbo de la música le hizo echar mano del ingenio y buscar una ruta alternativa que ha pasado por Italia.

Esta gaditana se graduó en la Academia de Bellas Artes de Roma y se dedicó a la gestión de eventos. Pero un día, durante un paseo, terminó recalando ante Your Music, una conocida tienda de instrumentos musicales de Roma. Compró varias correas para guitarras y se decidió a anexarlas como pudo a sus bolsos. Este fue el germen de The Guitar Bag la firma de bolsos -aquí otros que vas a ver esta primavera- que ya han llevado conocidos rostros del país andino. "De repente vi que había personas que se dedicaban a hacer un trabajo que nunca habían hecho antes, como soy muy manitas dije yo creo que puedo intentarlo" nos confiesa.

Ahora, esta española ha iniciado una nueva aventura, pues se ha lanzado al mundo textil con una colección muy especial pues se trata de una cápsula de sudaderas dedicada a las víctimas de la violencia de género, hecha además por mujeres que se encuentran en esa situación de vulnerabilidad: "Las prendas de la colección Senza Paura -sin miedo- nacen como reflejo de los bolsos que ellas me cosen. Son un laboratorio artesanal de mujeres víctimas de violencia que producen peletería".

En este laboratorio tan especial hacen las correas de The Guitar Bag que son en tejido y piel, y no es lo único: "Me cosen dos colecciones, una que se llama Whitney Houston, el modelo más grandes se llama Whitney y el pequeño Houston. Y luego otra que se llama Janis Lyn Joplin, que son tres bolsos". Para presentar esta colección de bolsos cosidos por estas mujeres, se le ocurrió la idea de crear las sudaderas, también como un producto más asequible [cuestan 55 euros, mientras que los bolsos se pueden adquirir a partir de 150 euros] que supusiera la puerta de entrada a la marca y también para llegar al público masculino: "Cada uno tiene su motivo personal para llevar estas sudaderas".

"Mi filosofía es: 'Viste la música, llévala a todos lados contigo' "

The Guitar Bag, gracias a su marcada personalidad poco a poco se va abriendo paso entre los públicos más diversos. "La esencia de The Guitar Bag es la música, porque a mí la música me ha salvado la vida. Es un modo de estar siempre conectados a ella. Mi filosofía es 'Viste la música, llévala a todos lados contigo' ". Esta peculiar mezcla de música y moda da lugar a diseños con correas intercambiables que se bautizan con nombres de genios de la música.

Con estos dos pilares, la firma conquista cada vez más a aquellos que sienten la moda como una forma de expresión: "Mis clientes dicen que se sienten chulos". Otro de los mensajes que le hacen llegar quienes ya tienen uno de sus diseños es que les paran por la calle: "Si alguien reconoce que es una correa de guitarra les paran y le preguntan 'Oye, ¿pero qué es esto? Nunca lo había visto' ".

The Guitar Bag conquistando el mundo: "Mi objetivo es abrir una franquicia"

El punto de venta físico de la marca se encuentra en Roma porque es donde está instalada desde hace años su creadora, pero eso no quiere decir que los diseños no hayan traspasado las fronteras del país: "Gracias a Dios todo el mundo viene a mi tienda en Roma. Todo el mundo me dice lo mismo, es muy especial porque es artesanal. Mi concepto de llevar la bandera de la música en tu outfit lo encuentran superoriginal". Y puede presumir de tener clientes de todas partes del mundo: "Son americanos, australianos, norteeuropeos y los pocos españoles que han entrado les ha encantado. Y tengo algunos clientes en Madrid".

Quizás esta demanda por parte del mercado español ha provocado que María José se interese por Wow Concept, uno de los puntos de venta especializados en firmas exclusivas y pioneras: "Me acaban de hablar ahora de Wow Concept, me encantaría ponerme en contacto con alguna tienda o abrir algún punto de venta físico en España, porque mi objetivo, muy ambicioso, es abrir una franquicia. En América podría tener mucho éxito, pero también en España".

Los proyectos de futuro de The Guitar Bag

María José ya tiene puesta la vista en proyectos de futuro y actualmente está buscando inversión para poder ir a América que es donde se ubica su mayor mercado. También tiene en mente nuevos productos y nos adelanta dos de ellos que saldrán a la venta en septiembre. "Va a salir una colección dedicada a Stevie Ray, que es uno de los mejores guitarristas del mundo", este es un bolso de día con remaches de inspiración cowboy, una tendencia al alza en las últimas temporadas.

Por otro lado, el mismo mes saldrá otro producto: "Para las noches de Glam Rock va a salir un bolsito que se llama Joplin, totalmente distinto a lo que existe hoy". Y es que tal y como dice su creadora: "The Guitar Bag puede ser un bolso elegante, puede ser rockero, puede ser funcional, puede ser lo que quieras en función de la correa y el tipo de piel que elijas".

Dedicarse a la música, ¿un sueño satisfecho?

No podemos evitar preguntarle a María José si a través de este proyecto ha satisfecho el sueño de tocar la guitarra. "Ya bastantes veces he empezado a dar clases y cada vez que empiezo a dar clases pasa algo. La última vez tuve un accidente y me rompí la muñeca derecha. Es como si algo o alguien me dijera 'mira que ya no te hace falta porque tu sueño los has modificado según lo que te ha pasado durante tu vida y ahora tienes esto'. Y para mí estupendo".

Te puede interesar: