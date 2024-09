Mujeres de todas las edades se han apuntado a esta tendencia que no parece vaya a desfallecer con el cambio de estación, desde Paula Echevarría que apostaba por un modelo de tul para Got Talent, hasta Vicky Martín Berrocal , que optaba estas vacaciones por un modelo tipo caftán.

El modelo por el que vamos a empezar a suspirar desde ahora mismo es un vestido de punto foil (un punto con relieve) con estampado de leopardo y acabado metalizado y eso es lo que le diferencia y le otorga un plus de sofisticación a esta prenda.

El segundo vestido está confeccionado en el mismo tejido, pero con un patrón muy diferente. Se trata de un modelo de escote recto con tirantes finos que la marca ha combinado con sandalias de tacón apostando por sofisticar el look, no obstante, existen otras opciones si prefieres optar por un outfit más casual, como llevarlo con mocasines, Mary-Jane o botines.

La bajada de las temperaturas no te afectará si combinas bien este vestido de leopardo. Si prefieres un look de diario, puedes optar por superponer un micro-cárdigan de punto o con una chaqueta oversize y si buscas darle al modelo un plus de sofisticación, bastará con que añadas una chaqueta entallada o un abrigo negro bien armado.