Un mono puede ser tan elegante como un vestido midi , solo hay que saber elegir bien el tejido y el patrón que más favorece a cada silueta. Ambas prendas tienen en común una gran virtud y es que facilitan componer un look perfecto en menos de cinco minutos , sin el lío que supone pensar si esa camisa combina con aquel pantalón o si esa blusa es la adecuada para esa falda, pues solo hay que pensar en los complementos con los que combinarlos.

Los monos cuentan con otra ventaja añadida, pues a la elegancia de los vestidos midi se une la comodidad de los pantalones y seas o no de sentarte en el suelo, te lo puedes permitir. Además, no hay que olvidar que hay modelos para todo tipo de estilos y ocasiones, desde piezas de diario en clave casual, a diseños pensados para eventos que requieren un plus de elegancia.